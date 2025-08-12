¡Tragedia en Brasil! Al menos nueve personas murieron tras explosión en una fábrica

Escombros y destrucción tras la explosión en una fábrica de Brasil.

Al menos nueve personas murieron y otras siete resultaron heridas tras una fuerte explosión ocurrida, este martes 12 de agosto del 2025, en una fábrica de explosivos para minería, ubicada en la zona metropolitana de Curitiba, en el sur de Brasil.

El número de muertes fue confirmado, la noche de este martes 12 de agosto, por el gobernador de Paraná, Ratinho Junior, en un comunicado en sus redes sociales.

"Lamento profundamente las nueve muertes registradas en la explosión en Quatro Barras, confirmadas al comienzo de la noche", afirmó el gobernador en su mensaje. Inicialmente se hablaba de personas desaparecidas.

Las autoridades utilizaron perros y drones para buscar a las víctimas, mientras que un escuadrón antibomba trabajó en el lugar para examinar el estado de otros explosivos.

Según medios locales, la explosión causó daños a viviendas y comercios de la zona, situada a las afueras del término municipal de Quatro Barras, en la región metropolitana de Curitiba, capital del estado de Paraná.