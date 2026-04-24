Quién era Cristian Muñoz el ciclista que murió tras grave infección

El mundo del ciclismo está de luto por la muerte de Cristian Camilo Muñoz

El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz falleció en España luego de varios días en cuidados intensivos, dejando una carrera prometedora que quedó truncada demasiado pronto.

El ciclista nació el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada (Boyacá, Colombia) y murió este 24 de abril de 2026 en Oviedo.

Tenía 30 años y una trayectoria en ascenso dentro del ciclismo profesional, donde compitió desde 2017.

Una carrera marcada por esfuerzo y logros

Muñoz fue parte del pelotón internacional durante casi una década. Entre sus logros destacan victorias de etapa en competencias internacionales, incluyendo un triunfo en el Giro de Italia en 2018 y podios importantes en carreras de América Latina.

También integró equipos de alto nivel como el UAE Team Emirates entre 2019 y 2021. En 2024 se sumó al equipo NU Colombia, donde seguía compitiendo y buscando nuevos resultados en el circuito continental.

Una lucha que no logró superar

El ciclista permaneció una semana en cuidados intensivos en España debido a una infección bacteriana que deterioró rápidamente su salud.

Su equipo confirmó su retiro de la Vuelta a Asturias antes de la segunda etapa, en medio de la preocupación por su estado.

Pese a los esfuerzos médicos, su fallecimiento fue confirmado este viernes, generando conmoción en el deporte.

Reacciones y despedidas

Equipos, compañeros y la Federación Colombiana de Ciclismo expresaron su pesar.

Destacaron su disciplina, su calidad humana y su ejemplo dentro y fuera de la carretera.