Suspenden clases presenciales en colegio de Tena por amenaza de tiroteo

El Ministerio de Educación dispuso clases no presencial en el plantel de Tena.

Las clases presenciales fueron suspendidas, este viernes 24 de abril de 2026, en la Unidad Educativa Maximiliano Spiller, ubicada en Tena, luego de que se detectara una amenaza de tiroteo escrita en uno de los baños del plantel.

El mensaje, hallado en el área de bachillerato, advertía sobre un supuesto ataque que ocurriría durante la misma jornada. Ese mensaje lo que generó alarma entre autoridades educativas.

Ante la situación, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión inmediata de las clases. La comunidad educativa estará temporalmente en modalidad no presencial.

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Esta unidad educativa está conformada por aproximadamente 1 500 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

El Ministerio de Educación confirmó que ante la alerta se activaron protocolos de seguridad con el objetivo de salvaguardar la integridad de los miembros del plantel.

Mientras tanto, la Policía Nacional inició las investigaciones para determinar el origen de la amenaza. Durante la mañana de este 24 de abril, las instalaciones permanecieron cerradas y bajo resguardo policial como medida preventiva

El Ministerio de Educación aseguró que se "ejecutan acciones conjuntas con las autoridades competentes para resolver la situación bajo los lineamientos de seguridad vigentes".