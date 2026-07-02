Investigan en Filipinas a estudiante que hirió a siete compañeros con un cuchillo

El momento en el que una estudiante hiere a sus compañeros con un arma blanca dentro de un aula en Filipinas quedó grabado.

Autoridades filipinas investigan un presunto apuñalamiento sucedido el 16 de junio de 2026 en una escuela privada de ese país.

Un video que circula en redes sociales muestra como una estudiante ingresa al aula de clase y ataca, con lo que parece ser un cuchillo de cocina, a otros alumnos.

Dos menores, heridos de gravedad

De acuerdo con información policial la menor tiene 14 años y cursa el octavo grado. El ataque fue dirigido a alumnos menores, es decir, de quinto grado.

Según la policía, el hecho dejó siete alumnos heridos. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al un centro médico, donde recibieron atención inmediata.

El alcalde de General Trias, Luis Ferrer IV, informó que dos de los estudiantes necesitaron ser intervenidos a fondo, debido a la gravedad de sus lesiones.