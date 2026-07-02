Remate de joyas del Biess: así puede participar en las subastas de julio y agosto de 2026

El Biess realizará un remate de joyas hasta agosto en distintas oficinas a escala nacional.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) realizará nuevos remates de joyas durante julio y agosto de 2026. Las personas naturales y comerciales pueden participar en la compra de prendas de oro y otros artículos provenientes de préstamos prendarios.

Sin embargo, quienes deseen intervenir en las subastas deberán cumplir un proceso de calificación y presentar una serie de documentos antes de ser habilitados como rematistas.

¿Quiénes pueden participar?

El Biess permite participar en los remates a personas naturales y a personas naturales con Registro Único de Contribuyentes (RUC), siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la entidad.

En ambos casos, el primer paso es completar el formulario "Conozca a su rematista Préstamos Prendarios", disponible en el aplicativo del Biess.

Requisitos para personas naturales

Las personas naturales deberán presentar:

Cédula de ciudadanía vigente.Papeleta de votación actualizada.

Planilla de un servicio básico.

Roles de pago de los últimos tres meses.

Una referencia personal.Una referencia comercial.

Certificado bancario actualizado con saldos promedio.

Comprobante del pago del Impuesto a la Renta del año anterior.

Estados de cuenta bancarios de los últimos seis meses que respalden el origen de los fondos.

Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), cuando corresponda.

Requisitos para personas con RUC

Quienes participen como personas naturales con RUC deberán presentar, además de los documentos personales, información relacionada con su actividad económica.

Entre los requisitos constan:

Copia del RUC activo.

Declaraciones del Impuesto a la Renta de los últimos tres años.

Declaraciones del IVA de los últimos seis meses.

Certificado bancario con saldos promedio.

Estados de cuenta de los últimos seis meses.

Referencias personal y comercial.

Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías y la UAFE, cuando aplique.

Las joyas que se ofertan en estos procesos corresponden a garantías de préstamos prendarios que no fueron recuperadas dentro de los plazos establecidos.

Una vez calificados, los rematistas podrán participar en las subastas organizadas por el Biess durante julio y agosto de 2026, de acuerdo con el siguiente cronograma: