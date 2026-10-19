Florida emite orden de arrestro contra Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

Raúl Castro asistió a la gala conmemorativa del centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro en el Teatro Karl Marx de La Habana.

La fiscalía del estado de Florida anunció este lunes 19 de octubre de 2026 que presentó cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

La acusación es independiente a la que hizo el gobierno estadounidense el 20 de mayo pasado.

"Estamos anunciando cargos estatales contra Raúl Castro, junto con una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado", dijo en rueda de prensa el fiscal de Florida, James Uthmeier.

"Raúl Castro ordenó el asesinato de cuatro floridanos a sangre fría y Florida nunca dejará de buscar justicia", añadió.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos derribaron dos avionetas desarmadas de la organización "Hermanos al Rescate".

En el ataque murieron los cuatro tripulantes de la organización, que pretendía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Un tercer aparato, donde viajaba su líder, José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales. En ese momento, Raúl Castro, hoy de 95 años, era ministro de Defensa de Cuba.

El fiscal federal para el distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, explicó que el sistema judicial permite que tanto el gobierno federal como los estados "procesen las violaciones a sus respectivas leyes".

"Eso significa dos procesos judiciales separados, cada uno por cuenta propia", indicó.

El funcionario agregó que el gobierno federal "está con Florida en la búsqueda de justicia para los cuatro estadounidenses asesinados en el derribo" de las avionetas.

La nueva imputación ocurre en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos por el bloqueo petrolero que impuso Washington desde enero, que ha agravado la crisis económica y energética de la isla.