Raul Castro estaría 'grave de salud' según reporte de medio internacional

Reportes de medios internacionales señalan que Raúl Castro, expresidente cubano, estaría gravemente enfermo y bajo asistencia médica tras un presunto accidente cerebrovascular, aunque las autoridades de Cuba no han difundido un parte médico oficial.

Durante las últimas horas circularon versiones en redes sociales y medios sobre la supuesta muerte de Raúl Castro. Sin embargo, hasta las 19:30 de este martes 1 de septiembre de 2026 no existe una confirmación oficial de su fallecimiento.

La información que generó la nueva ola de rumores fue difundida por Diario Las Américas, que reportó que el exmandatario cubano estaría en una condición de salud muy delicada y recibiría asistencia médica.

¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

Según esos reportes, Raúl Castro habría sufrido un presunto accidente cerebrovascular y su estado sería grave. También se ha señalado que necesitaría equipos de asistencia médica para mantenerlo con vida.

Estos datos, sin embargo, no han sido confirmados por el Gobierno cubano ni mediante un parte médico.

La falta de información oficial mantiene abierta la incertidumbre sobre su condición. Por ahora, no se conocen públicamente detalles sobre el lugar donde estaría recibiendo atención médica, cuándo habría ocurrido el supuesto accidente cerebrovascular ni cuál es su evolución.

Raúl Castro reapareció en público en agosto

La última aparición pública conocida de Raúl Castro ocurrió el 13 de agosto de 2026, durante un acto realizado en el teatro Karl Marx de La Habana por el centenario del nacimiento de su hermano, Fidel Castro.

En esa ceremonia estuvo junto al presidente Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes cubanos.

Raúl Castro, quien tiene 95 años, había reducido sus apariciones públicas durante los últimos meses.

Su presencia en ese evento fue reportada por periodistas de AFP, que documentaron su asistencia a la ceremonia en La Habana.