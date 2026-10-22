Francia reporta primer caso de virus Shamonda en humanos y descarta riesgo general

El virus shamonda circulaba desde hace décadas en África y Asia y hasta ahora se consideraba no transmisible a los seres humanos.

Francia detectó el virus shamonda, conocido por circular entre el ganado, por primera vez en un ser humano, un paciente gravemente inmunodeprimido que falleció a principios de octubre, anunciaron este jueves 22 de octubre de 2026 las autoridades francesas.

"A pesar de varias décadas de circulación del virus Shamonda en África y Asia, ningún caso humano había sido documentado hasta ahora. Se trata de un caso excepcional que se produjo en un paciente gravemente inmunodeprimido" hospitalizado en Lyon (centro) por una patología severa y que "falleció a inicios de octubre", indicaron los ministerios de Sanidad y de Agricultura en un comunicado conjunto.

Señalaron que la hipótesis es la de "una transmisión mediante la picadura de un mosquito del género Culicoides en el este de Francia, donde se ha constatado la circulación del virus entre animales durante la primavera y verano".

Según las investigaciones realizadas, "las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunodeprimido antes de su caída estarían, con toda probabilidad, relacionadas con la infección por el virus Shamonda", precisaron las carteras.

No obstante, las autoridades aclararon que "hasta el momento no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población en general".

En tanto, continúan las investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas, las cuales han sido informadas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, agregaron.

El ganado bovino es considerado el principal hospedador entre las especies animales que pueden infectarse.

También se identificaron este verano casos esporádicos de infección en pequeños rumiantes y équidos en Francia.