¿Qué es la peste neumónica? La enfermedad mortal que encendió las alarmas en Rusia

La peste neumónica es una enfermedad que puso en alerta a las autoridades rusas. Sin embargo, informaron este lunes 5 de octubre que la situación está bajo control.

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que puede manifestarse de diversas formas, siendo la peste neumónica la variante más virulenta y contagiosa.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de peste ataca directamente los pulmones.

Asimismo, puede resultar fatal si no se trata rápidamente con el esquema médico adecuado.

La preocupación internacional se activó tras registrarse el fallecimiento de Darya Shipilova, una joven de 28 años que trabajaba como técnica de laboratorio.

Ejercía su profesión en el instituto especializado en peste neumónica en la región de Irkutsk, en Siberia (Rusia).

Darya Shipilova es la científica que perdió la vida luego de un presunto contagio de la peste. Sin embargo, las autoridades rusas informaron que no encontraron vestigios del virus luego del análisis posmortem. Redes Sociales

EE.UU. monitorea la situación

Tras los informes sobre un posible accidente biológico en la instalación rusa, el gobierno de Estados Unidos confirma que se encuentra haciendo un seguimiento detallado de la evolución del caso.

El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, se pronunció este lunes 5 de octubre sobre la preocupación generada por el caso en Siberia.

Señaló que si bien la conectividad entre ambos países es baja, las emergencias biológicas requieren atención preventiva.

"Los viajes entre Estados Unidos y Rusia son muy limitados, obviamente, pero como con cualquier otra cosa, si algo así se filtra, podría propagarse rápidamente. Lo estamos observando y monitoreando de cerca. No creo que haya motivo para alarma, pero sí para mantenernos vigilantes, y eso es lo que estamos haciendo" Marco Rubio, secretario de Estado de USA.

No obstante, el jefe de la diplomacia estadounidense descartó un escenario de pánico inminente.

Estados Unidos señaló que presentó su preocupación por lo sucedido en Siberia, en Rusia este lunes 5 de octubre de 2026. AFP

Alerta y versión oficial rusa

La alerta inicial cobró fuerza luego de que el medio local People of Baikal , citando fuentes de seguridad regionales, reportara que la laboratorista habría contraído la bacteria tras la rotura accidental de un tubo de ensayo durante sus labores.

Sin embargo, las autoridades rusas salieron a desmentir dicha versión este mismo lunes y aseguraron que la situación epidemiológica en Irkutsk se encuentra "bajo control".

El gobernador regional, Igor Kobzev, detalló que las pruebas post mortem realizadas por la agencia sanitaria Rospotrebnadzor no detectaron vestigios de la bacteria de la peste en las muestras de la joven.

Las autoridades rusas concluyeron que la causa de muerte fue una "neumonía de etiología indeterminada".

Asimismo, confirmaron que ningún otro trabajador del centro científico ha presentado síntomas o requiere de asistencia médica.