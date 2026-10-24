Francia registra 135 detenidos en nueva jornada de protestas este sábado 24 de octubre

Francia registra 135 detenidos durante una nueva jornada de protestas este sábado 24 de octubre de 2026.

Francia vive una nueva jornada de protestas este sábado 24 de octubre de 2026. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que 135 personas fueron detenidas hasta las primeras horas de la tarde, aunque aseguró que las manifestaciones transcurrían sin incidentes graves.

Según el balance oficial, alrededor de 35 000 personas participaron en las movilizaciones hasta las 13:00, hora local de Francioa, frente a las 60 000 registradas a la misma hora del sábado anterior.

Las autoridades contabilizaron 136 acciones contra el orden público, frente a las 264 reportadas en el mismo período del 17 de octubre.

Miles protestan contra la ultraderecha en Orleans

En la ciudad de Orleans, 11 000 personas se manifestaron contra la ultraderecha, según las autoridades, mientras que los organizadores calcularon una participación de 26 000 asistentes.

La movilización coincidió con un congreso de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen.

El Ministerio del Interior advirtió que las cifras de detenidos e incidentes son provisionales y podrían cambiar durante el desarrollo de las protestas.