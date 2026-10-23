Un muerto y cuatro heridos tras un tiroteo en París

Una persona murió y al menos otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo en el departamento de Yvelines, al oeste de París, y se ha detenido a un sospechoso, informó el viernes 23 de octubre del primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu.

Ali Rabeh, alcalde de la ciudad de Trappes, en Yvelines, declaró a BFMTV que un hombre había disparado desde su auto y “parecía estar disparando al azar y tenía la intención de cometer una masacre”.

Dijo que una de las personas heridas era una niña de 12 años y agregó que el atacante vivía en una localidad cercana. Hasta el momento no había información sobre sus motivos, señaló.

Lecornu escribió en X que las fuerzas de seguridad se habían movilizado por completo. “La Fiscalía Nacional Antiterrorista ha anunciado que está monitoreando la situación”, agregó.

Los representantes de la fiscalía no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, y la prefectura se negó a hacer declaraciones. La fiscalía antiterrorista confirmó que estaba siguiendo de cerca el caso.