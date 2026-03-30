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Internacional

Ecuador es parte de la 'Gran América del Norte' nuevo mapa trazado por Trump

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que sostuvo que Trump ha trazado el mapa de la 'Gran América del Norte'.

Donald Trump trata nuevo mapa de la Gran América del Norte

AFP

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

30 mar 2026 - 16:23

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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha trazado el mapa de la 'Gran América del Norte' que va desde Groenlandia hasta Ecuador.

Así lo dio a conocer el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que sostuvo que Trump ha trazado el mapa de la 'Gran América del Norte' que va desde Groenlandia hasta Ecuador.

“Cada nación soberana y territorio desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no formará parte del sur global. Es nuestro perímetro de seguridad inmediato en este gran vecindario que compartimos", explicó Hegseth.

De esta forma, el hemisferio norteamericano (incluyendo Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica hasta el Ecuador) se considera zona de interés estratégico vital y de seguridad directa para Estados Unidos.