Ecuador es parte de la 'Gran América del Norte' nuevo mapa trazado por Trump

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha trazado el mapa de la 'Gran América del Norte' que va desde Groenlandia hasta Ecuador.

Así lo dio a conocer el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que sostuvo que Trump ha trazado el mapa de la 'Gran América del Norte' que va desde Groenlandia hasta Ecuador.

“Cada nación soberana y territorio desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no formará parte del sur global. Es nuestro perímetro de seguridad inmediato en este gran vecindario que compartimos", explicó Hegseth.

De esta forma, el hemisferio norteamericano (incluyendo Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica hasta el Ecuador) se considera zona de interés estratégico vital y de seguridad directa para Estados Unidos.