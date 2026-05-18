Mueren tres por tiroteo en mezquita en EE.UU., dos presuntos atacantes muertos

Tres personas murieron en un ataque a una mezquita en San Diego

Tres personas fallecieron en un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, California, tras el cual dos presuntos atacantes fueron hallados sin vida con aparentes heridas autoinfligidas, en un incidente que la policía investiga como crimen de odio.

"Tres adultos perdieron sus vidas en el acto de violencia sin sentido de hoy", dijo en una rueda de prensa Mark Remily, encargado del FBI en la ciudad costera del sur de California.

"Sabemos que los dos adolescentes responsables también fallecieron", agregó.

Las autoridades declinaron ahondar en detalles y no revelaron la identidad de las víctimas, pero afirmaron que investigan el ataque en la mezquita como un crimen de odio.

"Definitivamente hubo retórica de odio", precisó el jefe de la policía local, Scott Wahl.

La policía acudió al Centro Islámico de San Diego tras recibir una llamada de emergencia poco antes del mediodía.

"Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a los tres individuos muertos", dijo Wahl.

Una de las víctimas era el guardia de seguridad del recinto religioso, quien las autoridades creen "actuó de forma heroica y sin duda salvó vidas".

Wahl explicó que cuando recibieron la llamada de emergencia, la policía buscaba a un adolescente cuya madre denunció que se había pertrechado con varias armas y habría huido en un vehículo junto a un acompañante.

La mujer habría relatado que su hijo tenía impulsos suicidas y que los jóvenes, de 17 y 18 años, vestían camuflaje.

"La información adicional nos hizo creer que había una amenaza mayor que necesitábamos considerar", dijo Wahl, quien aclaró que hasta ese momento no había una mención concreta al complejo islámico, blanco del ataque.