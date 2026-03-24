Mohamad Baqer nombrado jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán

El veterano comandante militar y estratega Mohamad Baqer Zolqadr ha sido nombrado nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad

Larijani, figura política emblemática y pilar de la república islámica, dirigió el máximo órgano de seguridad de Irán hasta su muerte la semana pasada en bombardeos israelíes en Teherán, donde había desempeñado un papel muy prominente desde el comienzo de la guerra.

Bagher Zolqadr también ha ocupado altos cargos en los ministerios del Interior y de Justicia.

Fue además comandante adjunto de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico cuyo objetivo declarado es proteger la revolución islámica de las amenazas internas y externas. Ocupó este puesto durante ocho años, después de haber servido en la guerra contra Irak (1980-1988).

Además dirigió durante ocho años el estado mayor de los Guardianes.

En 2005 fue nombrado viceministro del Interior a cargo de la seguridad y la policía en el gobierno del presidente Mahmud Ahmadinejad, lo que se interpretó como una maniobra para reforzar la influencia de los Guardianes en la esfera política.

Desde 2023 era secretario del Consejo de Discernimiento, encargado de subsanar las discrepancias entre los poderes del Estado.

Su nuevo puesto le otorga un papel importante en la guerra contra Estados Unidos e Israel, tras la muerte de más de una decena de altos cargos políticos y militares.

El sistema de gobierno en Irán se ha tambaleado después del asesinato del líder supremo Alí Jamenei el 28 de febrero.

Le sucedió su hijo Mojtaba pero está herido y no se le ha visto en público desde su nombramiento.

Mohamad Baqer Zolqadr fue nombrado formalmente por el presidente Masud Pezeshkian.

Según las autoridades iraníes, cuenta con el visto bueno de Mojtaba Jamenei.