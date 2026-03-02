La guerra en Oriente Medio se extiende con un ataque de Israel a Líbano

Un bombardeo israelí ocurrió en Baalbeck, en el valle de Becá, en Líbano, el 2 de marzo de 2026

La guerra en Oriente Medio desencadenada por ataques de Israel y Estados Unidos a Irán se extendió, este lunes 2 de marzo de 2026, con un nuevo frente en Líbano.

El ataque se dio en represalia por los disparos del movimiento proiraní Hezbolá, y el impacto de un dron en una base británica en Chipre. La república islámica contraatacó, desde el sábado 28 de febrero, tomando como blanco las bases militares estadounidenses y el territorio israelí.

Pero su lluvia de misiles alcanzó asimismo a infraestructuras civiles, como edificios de viviendas, hoteles, refinerías, puertos y aeropuertos en varias monarquías del Golfo considerados un remanso de paz en el Oriente Medio.

La guerra ha provocado además el caos aéreo con cientos de vuelos cancelados y dejó el estrecho estratégico de Ormuz prácticamente paralizado, además de disparar los precios del petróleo y del gas.

Pese a los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, anunciaron este lunes 2 de marzo haber atacado 500 objetivos estadounidenses e israelíes.

Entre ellos se incluyen las oficinas del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el cuartel general del comandante de la Fuerza Aérea.

Bombardeos de Israel

De su parte, el ejército israelí afirmó llevar a cabo un "ataque de envergadura" en el "corazón de Teherán" y bombardeos simultáneos "con cientos de aviones" en Irán y también en Líbano.

El portavoz castrense, Effie Defrin, advirtió que Hezbolá pagará "caro" el haber lanzado "una salva de misiles" y "de drones" contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en la operación estadounidense-israelí.

Por ahora, el ejército israelí afirma haber matado al jefe de los servicios de inteligencia del grupo, Husein Mukalled.

Era el primer ataque de Hezbolá desde el alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de guerra entre ambos.

El gobierno libanés, que no quiere ver el país arrastrado al conflicto, prohibió las actividades militares de Hezbolá y le ordenó que entregue las armas.

Las autoridades libanesas dieron cuenta de al menos 31 muertos. En Irán, la Media Luna Roja iraní elevó a 555 el número de muertos contabilizados desde el inicio de la guerra.

La respuesta de Irán se extiende a numerosos países de la región, que en muchos casos albergan bases estadounidenses.

En Kuwait, una columna de humo se elevó encima de la embajada estadounidense y tres aviones militares norteamericanos se estrellaron sin daños humanos por un error de las defensas antiaéreas locales.

Las explosiones sacuden desde hace días ciudades como Doha, Abu Dabi y Dubái. Pero también alcanzan infraestructuras energéticas, como una gigantesca refinería de petróleo saudita o instalaciones de gas en Catar que obligaron a suspender la producción de gas natural licuado.