Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Siniestro de tránsito deja tres personas afectadas en la vía El Quinche - Guayllabamba

El accidente ocurrió la tarde de este domingo en el sector Quinche y mantiene cerrada la circulación vehicular en el sector.

Siniestro de tránsito en la Vía El Quinche - Guayllabamba.

Bomberos Quito

Autor

Tamara López

Actualizado:

17 may 2026 - 16:36

Unirse a Whatsapp

El Cuerpo de Bomberos de Quito atiende una emergencia por un siniestro de tránsito registrado en la vía El Quinche - Guayllabamba.

Según información preliminar, tres personas resultaron afectadas y reciben atención prehospitalaria por parte del personal de emergencia.

Debido al accidente, la vía permanece cerrada mientras continúan las labores de atención y seguridad en la zona.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución para evitar nuevos incidentes.

Te puede interesar