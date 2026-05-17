Siniestro de tránsito deja tres personas afectadas en la vía El Quinche - Guayllabamba

Siniestro de tránsito en la Vía El Quinche - Guayllabamba.

El Cuerpo de Bomberos de Quito atiende una emergencia por un siniestro de tránsito registrado en la vía El Quinche - Guayllabamba.

Según información preliminar, tres personas resultaron afectadas y reciben atención prehospitalaria por parte del personal de emergencia.

Debido al accidente, la vía permanece cerrada mientras continúan las labores de atención y seguridad en la zona.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución para evitar nuevos incidentes.