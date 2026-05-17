Siniestro de tránsito deja tres personas afectadas en la vía El Quinche - Guayllabamba
El accidente ocurrió la tarde de este domingo en el sector Quinche y mantiene cerrada la circulación vehicular en el sector.
Siniestro de tránsito en la Vía El Quinche - Guayllabamba.
Bomberos Quito
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Actualizado:
17 may 2026 - 16:36
El Cuerpo de Bomberos de Quito atiende una emergencia por un siniestro de tránsito registrado en la vía El Quinche - Guayllabamba.
Según información preliminar, tres personas resultaron afectadas y reciben atención prehospitalaria por parte del personal de emergencia.
Debido al accidente, la vía permanece cerrada mientras continúan las labores de atención y seguridad en la zona.
Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución para evitar nuevos incidentes.
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