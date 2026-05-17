Griezmann a Simeone: 'Gracias a ti me sentí el mejor jugador del mundo'

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, que recibió un homenaje espectacular tras disputar este domingo su último partido ante su afición, dio las gracias a su entrenador Diego Simeone por haberle permitido sentirse "el mejor jugador del mundo".

"Quiero dar las gracias a quien lo ha cambiado todo aquí, Don Diego Pablo Simeone. Gracias a ti pude convertirme en campeón del mundo (en 2018), gracias a ti pude sentirme como el mejor jugador del mundo. Te debo muchísimo y ha sido un orgullo pelear por ti en el campo", declaró Griezmann sobre su técnico durante un discurso sobre el césped del Metropolitano.

El delantero francés de 35 años, emocionado hasta las lágrimas, agradeció a todos sus compañeros, a sus aficionados, a los empleados del club y a su esposa Erica, y se despidió de su público antes de volar este verano a Orlando, en Estados Unidos, donde continuará su carrera.

"Es maravilloso, gracias a todos por haberse quedado. Sé que muchos de ustedes me han perdonado (por su marcha al Barcelona en 2019), pero se lo digo otra vez: lo siento. No me daba cuenta de todo el cariño que tenía aquí, era muy joven. Cometí un error, lo he pensado mucho, hicimos todo lo posible para volver aquí y disfrutarlo de nuevo", dijo Griezmann.

Es cierto que no he podido ganar ninguna Liga ni ninguna Liga de Campeones, pero lo que recibo esta noche, su cariño, vale mucho más, y me lo llevaré conmigo toda la vida Antoine Griezmann

El francés, considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la Liga, dejará una huella imborrable en Madrid por su calidad y su generosidad en ataque y defensa.

El máximo goleador de la historia del Atlético (212 tantos) disputó el domingo su partido número 500 de Liga con la camiseta rojiblanca.