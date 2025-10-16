Gustavo Petro: 'Colombia podría ayudar a Ecuador en estrangular salida de cocaína por el pacífico'

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este jueves 16 de octubre que la violencia está creciendo en el Pacífico ecuatoriano por la supuesta dificultad que tienen en la actualidad los narcotraficantes para sacar cocaína desde su país.

"Este crecimiento de la violencia en la costa pacífica ecuatoriana tiene que ver con la dificultad para sacar cocaína por el pacífico colombiano que ha logrado el gobierno y nuestra fuerza pública", expresó el mandatario en la red social X, en la que no dio más detalles al respecto.

Y en su mensaje en redes sociales agregó: "Esto implica que Colombia podría ayudar a Ecuador en estrangular la salida de cocaína por el pacífico ecuatoriano. No se necesitan misiles", se puede leer.

Concluye con otro párrafo: "la coordinación de inteligencias y fuerza pública, de los países que fueron de la Gran Colombia, Perú y Brasil es fundamental para ser más eficaces. El centro de integración policial amazónico que se ubicó en Manaos, Brasil, con participación de Ecuador, Venezuela y Brasil es un gran paso en ese sentido", concluyó.

El mensaje de Petro llega en la misma semana en la que las autoridades ecuatorianas informaron de una explosión registrada en una vía del sur del país y de otra bajo un puente en Guayas.

Las explosiones en los puentes se suman al estallido el martes de un auto bomba en los exteriores de un centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, que dejó un fallecido y treinta heridos.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas, a quienes el presidente pasó a llamar "terroristas", y a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive el país en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza en el índice de homicidios de Latinoamérica.