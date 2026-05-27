Hombre arrojó bombas molotov a la casa de su expareja por terminar la relación

Hombres en motocicleta arrojaron bombas molotov al interior de una vivienda en la India

Un hombre arrojó bombas molotov al interior de la casa de su expareja debido a que la mujer decidió terminar con la relación sentimental.

El hecho sucedió en la ciudad de Coimbatore, al sur de la India y quedó registrado en cámaras de seguridad de la vivienda.

Según se observa en las imágenes las bombas son arrojadas al interior de la vivienda por parte de dos hombres que se trasladaban en motocicleta.

No se registraron heridos ni fallecidos

Ante el incremento del fuego, moradores del sector acudieron con baldes de agua para tratar de contener las llamas.

Gracias a esta intervención, el fuego no ingresó a la vivienda y se contuvo sin provocar mayores daños materiales.

Tampoco se registraron heridos ni fallecidos.

La Policía indicó que mantiene abierta una investigación para identificar y capturar a los responsables del hecho.