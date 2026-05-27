Multas, cárcel: estas son las sanciones por delitos contra la fauna silvestre en Ecuador
En las últimas semanas en Ecuador se han registrado casos de personas que atentan contra animales de la fauna silvestre.
El tráfico, tenencia y maltrato de fauna silvestre es un delito que se sanciona en Ecuador.
Policía
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Actualizado:
27 may 2026 - 09:26
En las últimas semanas, Ecuador ha registrado varios casos de agresiones contra animales silvestres.
Animales atropellados, retenidos como mascotas o traficados de manera clandestina han indignado al país en las últimas semanas.
Pero todas estas acciones están tipificadas como delitos y tienen las sanciones respectivas.
Qué acciones se consideran delitos contra la fauna silvestre
Son delitos contra la fauna silvestre los siguientes:
- Cazar
- Pescar
- Capturar
- Maltratar
- Transportar
- Comercializar
- Traficar
- Tener especies protegidas
- Atentar contra animales silvestres protegidos
La normativa aplica para especies terrestres, marinas y acuáticas que estén protegidas por la autoridad ambiental o por tratados internacionales ratificados por Ecuador.
Sanciones, multas y penas de prisión vigentes en Ecuador
Los delitos contra la fauna silvestre se denuncian ante la Fiscalía y pueden tener sanciones según el caso.
Además, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) puede iniciar acciones administrativas y aplicar sanciones económicas.
- De 1 a 3 años de prisión
- Multas administrativas que pueden ir entre 10 y 200 salarios básicos unificados, dependiendo de la gravedad del daño ambiental.
Además, la ley contempla agravantes cuando:
- Se trata de especies amenazadas o vulnerables
- Existe crueldad contra el animal
- El hecho ocurre dentro de áreas protegidas
- Hay fines comerciales o de tráfico ilegal
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