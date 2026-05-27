Multas, cárcel: estas son las sanciones por delitos contra la fauna silvestre en Ecuador

El tráfico, tenencia y maltrato de fauna silvestre es un delito que se sanciona en Ecuador.

En las últimas semanas, Ecuador ha registrado varios casos de agresiones contra animales silvestres.

Animales atropellados, retenidos como mascotas o traficados de manera clandestina han indignado al país en las últimas semanas.

Pero todas estas acciones están tipificadas como delitos y tienen las sanciones respectivas.

Qué acciones se consideran delitos contra la fauna silvestre

Son delitos contra la fauna silvestre los siguientes:

Cazar

Pescar

Capturar

Maltratar

Transportar

Comercializar

Traficar

Tener especies protegidas

Atentar contra animales silvestres protegidos

La normativa aplica para especies terrestres, marinas y acuáticas que estén protegidas por la autoridad ambiental o por tratados internacionales ratificados por Ecuador.

Sanciones, multas y penas de prisión vigentes en Ecuador

Los delitos contra la fauna silvestre se denuncian ante la Fiscalía y pueden tener sanciones según el caso.

Además, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) puede iniciar acciones administrativas y aplicar sanciones económicas.

De 1 a 3 años de prisión

Multas administrativas que pueden ir entre 10 y 200 salarios básicos unificados, dependiendo de la gravedad del daño ambiental.

Además, la ley contempla agravantes cuando: