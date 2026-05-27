Alerta en Congo: Paciente con ébola huye tras ataque a carpas de salud

Personal sanitario lucha para contener la propagación del virus en África.

Médicos en la primera línea de la lucha contra el ébola en la República Democrática del Congo, que ya enfrentan escasez de suministros básicos, ahora también deben lidiar con agresiones a sus instalaciones y con enfermos que huyen.

El director médico del Hospital General de Referencia de Mongbwalu, Richard Lokodu, dijo que 18 pacientes huyeron el sábado después de que ‘individuos no identificados’ incendiaran tiendas de aislamiento.

Indicó que los resultados de laboratorio de cuatro de esos pacientes ya regresaron: tres negativos y uno positivo.

Lokodu señaló que el hospital sufrió cuatro oleadas de ataques el domingo, lo que permitió que otros siete internados escaparan.

Los autores de los ataques exigían que se entregaran los cuerpos de los fallecidos por ébola para su entierro, explicó el médico.

Un centro de tratamiento del ébola de una ONG fue incendiado por residentes enfurecidos en el Congo.



Parece que el pueblo africano está harto de ser utilizado como peón por los globalistas. pic.twitter.com/Jq5hxbm0dR — Tony Venet (@TonyVenet274186) May 25, 2026

Los cadáveres de las víctimas de ébola son altamente infecciosos, y los entierros realizados sin el equipo de protección adecuado son uno de los principales factores de transmisión.

Los ataques evocan la violencia generalizada contra instalaciones de salud durante el brote de 2018-2020 en el este del Congo, que causó la muerte de más de 25 trabajadores sanitarios.

Rápida propagación del ébola

El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo el lunes que el brote de rápida propagación en el Congo y en la vecina Uganda está superando los esfuerzos de respuesta, y dio como cifra más reciente 220 muertes sospechosas.

El resurgimiento del virus está reactivando la demanda de estaciones de lavado de manos fabricadas localmente en la ciudad congoleña de Bukavu.

Artesanos soldaban estructuras para los lavamanos, que están destinados a mercados, escuelas, hogares y espacios públicos.

El doctor Royi Rwambusa celebró el renovado énfasis en la higiene, pero afirmó que el lavado de manos por sí solo no detendrá la propagación.

‘También necesitamos crear conciencia y educar a la población’, dijo, destacando la importancia del distanciamiento social y del reporte rápido de casos sospechosos.