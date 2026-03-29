Hombre mordió y metió en el 'freezer' a su bebé recién nacida para no escuchar su llanto

Captura del video que difundió la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, tras la aprensión de un sujeto que maltrataba a su hija recién nacida.

Uno de los casos de maltrato infantil más resonados de los últimos años se dio en México. Un hombre de 27 años fue detenido tras ser acusado no solo de golpear y morder a una bebé de apenas 11 días de nacida, sino también por poner en el 'freezer' del refrigerador a una menor de edad para no escuchar su llanto.

El sujeto fue aprehendido luego de una denuncia presentada por la dueña del inmueble ubicado en la localidad mexicana de Aguascalientes (centro-norte de México) donde vivía la familia del agresor, quienes alertaron a las autoridades sobre el grave estado de salud de la bebé.

La recién nacida fue rescatada y trasladada de urgencia a un hospital, donde aún permanece internada en condición delicada, con un cuadro de hipotermia severa, múltiples golpes y mordeduras en su cuerpo frágil.

Maltrato infantil hacia una bebé

La investigación policial reveló un patrón de violencia extrema y sistemática por parte del progenitor. Según el fiscal, él golpeaba repetidamente a la menor de edad y la mordía en diferentes partes del cuerpo como forma de castigo o control.

Lo más escalofriante fue el método que utilizaba para silenciar su llanto: al menos en dos ocasiones documentadas, introdujo a la niña en el congelador de su refrigerador, exponiéndola a temperaturas bajo cero, con la macabra intención de que dejara de llorar.

Esta acción provocó en ella hipotermia que puso en riesgo inminente a su vida, agravada ya por las lesiones previas. La Fiscalía de México clasificó los hechos como tentativa de homicidio, violencia familiar agravada y lesiones graves en una menor de edad.

Indignación: se difunde video de personas que meten a dos cachorros en costales y los abandonan

El imputado -quien se calificó como un adicto a las drogas- también ejercía violencia física en contra de su pareja, la madre de la bebé. Testimonios y peritajes de Fiscalía indican que el consumo de sustancias ilícitas influían en su comportamiento impulsivo y agresivo, aunque ese comportamiento no lo exime de su responsabilidad penal.

La recién nacida se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado. Los médicos luchan contra las secuelas de la hipotermia extrema a la que fue sometida y a sus heridas visibles, como moretones, mordeduras profundas y posibles daños en órganos internos. La Fiscalía mexicana ha ordenado estudios médicos completos y peritajes psicológicos para evaluar el alcance del daño que causó el sujeto a la bebé.