Nueva masacre en Sucre deja al menos seis muertos en Manabí; GAD parroquial se pronuncia

En la parroquia San Isidro, del cantón Sucre, una nueva masacre conmocionó a los habitantes de esta localidad rural en la provincia de Manabí.

El sucesos se reportó la tarde de este lunes 22 de diciembre del 2025, cuando hombres armados vestidos de militares, a bordo de varias camionetas, llegaron hasta el lugar y dispararon con fusiles y pistolas.

La Policía informó que el ataque ocurrió en dos escenas cercanas, en el sector de Las Canteras de la comunidad Chimborazo.

En la primera escena tres hombres quedaron sin vida debajo de un techado, y a pocos metros una mujer también estaba sin signos vitales.

En otra escena cercana quedaron dos hombres sin vida, estas dos personas tenían pantalones con logos de la alcaldía de Sucre.

El GAD parroquial de San Isidro publicó notas de pesar por la muerte de Pablo Medina y Edison Vélez.

Personal especializado de la Policía Nacional llegó hasta el lugar para recabar información del suceso y levantar los cadáveres. Se presume que los móviles del nuevo ataque sería producto de deudas o las conocidas 'vacunas' o extorsiones.