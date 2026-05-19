Corte Constitucional frena acción para cambiar las reglas del concurso para Fiscal General

La Corte Constitucional (CC) ratificó la legalidad y legitimidad de la reforma al Reglamento para la designación del nuevo Fiscal General del Estado.

Según información del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) "todas las actuaciones dentro de este proceso se han desarrollado en estricto apego a la Constitución y la ley".

"La CC resolvió desestimar la acción de inconstitucionalidad presentada por el Asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana, en contra de la reforma al reglamento para designación de Fiscal Genral", indicó el Cpccs en un comunicado.

En la demanda se objetaba la derogatoria de la disposición que establecía la prohibición de postular para quienes hubiesen ejercido la defensa técnica de personas procesadas o sentenciadas por delitos graves vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.

De acuerdo con la CC, "el hecho de haber ejercido la defensa técnica de personas procesadas no constituye un quebrantamiento de la probidad notoria. En un Estado constitucional de derechos y justicia, la defensa es una función legítima, necesaria, y constitucionalmente garantizada".

La Corte también señala que el reglamento se realizó de manera previa, incluso antes de la convocatoria a la Comisión Ciudadana de Selección y, antes de la convocatoria a los postulantes del concurso.

"La emisión de esta sentencia por parte de la CC ratifica que las actuaciones del Cpccs se han desarrollado en estricto apego a las normas constitucionales y legales vigentes", indicó el organismo.