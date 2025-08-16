Erin, primer huracán del año en el Atlántico, amenaza al Caribe con vientos de 137 km/h

Las islas San Martín, San Bartolomé, Anguila y otras islas, más al sur, están bajo vigilancia por el huracán Erin.

El huracán Erin, primero de la temporada en el Océano Atlántico, se fortaleció el viernes a medida que avanza hacia el Caribe, donde podría provocar fuertes lluvias e inundaciones en Islas Vírgenes y Puerto Rico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó que a las 19H00 locales (00H00 GMT del sábado) Erin alcanzó vientos máximos sostenidos de hasta 137 km/h y estaba localizado a unos 500 km al este de las islas de Sotavento, en el norte, un área que incluye las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses.

Se espera que genere intensas lluvias sobre estos territorios entre la noche del viernes y el domingo, con "inundaciones repentinas (...), así como deslizamientos de tierra o lodo", advirtió la agencia meteorológica.

Las islas San Martín, San Bartolomé, Anguila y otras islas, más al sur, están bajo vigilancia.

Se espera un "fortalecimiento sostenido a rápido en los próximos días, y se pronostica que Erin se convierta en un huracán mayor durante el fin de semana", indicó el NHC. El centro añadió que la proyección del fenómeno en el extremo sur de su trayectoria puede llevarlo a afectar República Dominicana y Haití, y luego las Bahamas.

Se espera que las olas impulsadas por Erin afecten partes de las islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, y puedan "generar condiciones de amenaza vital, fuerte oleaje y condiciones de corrientes de resaca", según el NHC.

El NHC pronostica que el huracán virará con dirección norte la noche del domingo. Meteorólogos manifestaron que confían en que se mantenga lejos de la línea costera de Estados Unidos, aunque aún puede causar un oleaje peligroso y erosiones en lugares como Carolina del Norte.

Se prevé que la temporada de huracanes del Atlántico, de junio a noviembre, sea más intensa de lo normal, según predicciones meteorológicas.

El año pasado, varias tormentas de gran magnitud sacudieron la región, incluyendo el huracán Helene, que dejó a su paso más de 200 muertos en el sureste de Estados Unidos.