Alerta por índices de radiación ultravioleta entre 'altos' y 'muy altos' este sábado 16 de agosto

Intenso calor solar y radiación ultra violeta qué llegaría hasta los 28 grados C. afecta a varias provincias del Ecuador.

Ecuador soportará este sábado 16 de agosto del 2025, índices de radiación ultravioleta entre "altos" y "muy altos" en gran parte de su territorio continental e insular.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó en sus medios oficiales que en la Costa las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro y el sur de Manabí tendrán índices en una escala de 8-10 puntos lo que representa una radiación 'muy alta'.

En la región Sierra todas las provincias presentarán radiación 'muy alta' a excepción de la provincia de Cañar donde el nivel de radiación será "alto".

Las provincias de la Amazonía del Ecuador presentarán también un nivel de radiación "muy alto", al igual que la provincia insular de Galápagos.

El Inamhi recomienda a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00 en estas zonas con niveles muy altos de radiación.

Lluvias en horas de la madrugada

En su alerta meteorológica N° 45, el organismo alertó que para la madrugada del sábado 16 se prevé la presencia de lluvias, lloviznas y tormentas en varios sectores de la Amazonía y el interior del norte de la costa del Ecuador.

El Inamhi señaló que estos eventos pueden provocar la acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

Las zonas puntuales que podrían verse afectadas son la provincia de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas en la Costa.

En la Amazonía las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe presentarán precipitaciones.