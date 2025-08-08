Incendio forestal se propaga en Los Ángeles en Estados Unidos y hay miles de evacuados

Una de las imágens que circuló en redes sociales sobre el incendio en Los Ángeles

Un incendio forestal en una zona montañosa al norte de Los Ángeles provocó evacuaciones en dos condados, arrasando casi 2 000 hectáreas, informaron las autoridades este viernes 8 de agosto del 2025.

Al menos diez zonas en los condados de Los Ángeles y Ventura están bajo órdenes de evacuación, con 2.700 residentes desplazados hasta la mañana del viernes, indicó a la AFP Andrew Dowd, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura. Al menos 400 bomberos fueron desplegados para contener el incendio, añadió.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, que representa el área, instó a los residentes a seguir las pautas de evacuación.

A principios de esta semana el gigante reasegurador suizo Swiss Re, con sede en Zúrich, informó que los desastres naturales provocaron pérdidas económicas por 135 000 millones de dólares a nivel mundial en la primera mitad de este año, impulsadas en parte por los incendios forestales de Los Ángeles.