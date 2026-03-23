Explosión en la refinería de Valero en Port Arthur, Texas

Las autoridades de Texas han emitido una orden de confinamiento tras una gran explosión ocurrida en la refinería de Valero, en Port Arthur, Texas este lunes 23 de marzo del 2026.

Tras la fuerte explsoión numerosos equipos de emergencia fueron desplegados al lugar donde videos compartidos por usuarios de resdes mostraban grandes llamas y una densa columna de humo que se eleva a kilómetros de distancia.

Varios testigos informaron haber sentido temblar el suelo en el momento de la explosión.

Producto del incendio se emitió una orden de confinamiento para los residentes cercanos como medida de precaución mientras los equipos trabajan para controlar la situación.

Se desconoce la causa de la explosión y actualmente se encuentra bajo investigación.