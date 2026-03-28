Influencer y abogada argentina sigue retenida en Brasil por insultos raciales

El pasado 6 de febrero, la justicia brasileña ordenó la detención y posterior puesta en libertad de la abogada e influenciadora argentina Agostina Páez, acusada de insultos racistas contra tres empleados de un bar de Ipanema, en Río de Janeiro.

Páez, de 29 años, fue grabada en un video llamando "monos" a los camareros e imitando al animal. Los hechos ocurrieron el 14 de enero. Una de las víctimas, que presentó una denuncia ante la Policía, dijo que la mujer lo señaló con el dedo y profirió insultos raciales, llamándolo “negro” de forma despectiva y discriminatoria.

La discusión empezó por un supuesto error en el pago de la cuenta. El empleado resolvió revisar las cámaras de seguridad del establecimiento y, en ese momento, la mujer imitó a un mono y reprodujo los sonidos del primate.

Lo que no esperaba esta turista, quien afirmó que los camareros le hicieron gestos obscenos e intentaron engañarla, es que el racismo en Brasil es considerado un delito grave, no sujeto a fianza e imprescriptible, desde que entró en vigencia la Constitución Federal del 5 de octubre de 1988. Las penas previstas van de dos a cinco años de prisión y también existe la posibilidad de aplicar una multa.

Medidas cautelares y giro judicial

Por esta razón, la justicia brasileña ordenó que le confiscaran su pasaporte y le colocaran una tobillera electrónica. El 3 de febrero, el ministerio Público del Estado de Río de Janeiro oficializó la denuncia contra Agostina Páez por delitos racistas y pidió su prisión.

La razón esgrimida fue que existe un riesgo de fuga de la abogada argentina. También destacó su comportamiento, ya que Páez reiteró los comentarios ofensivos incluso cuando fue alertada sobre las posibles consecuencias.

Agostina Páez es abogada e influenciadora digital. En Instagram tenía 40 000 seguidores en una cuenta que ya fue desactivada. En TikTok tiene 78 000, pero su perfil ahora está restringido.

El caso, que está teniendo una fuerte repercusión en Brasil, alcanzó el clímax cuando Páez fue arrestada, el 6 de febrero, y conducida a comisaría.

Su abogado, Ezequiel Roitman, alegó que su clienta siempre cooperó con la justicia. "Nunca quiso evadir la justicia, nunca quiso huir ni intimidar a los testigos", afirmó.

Finalmente, en el mismo día el juez revocó la orden de prisión y la argentina fue liberada. Sin embargo, el caso está lejos de haber sido resuelto. Páez sigue sin pasaporte y con tobillera electrónica.

La abogada argentina afirmó que desconocía que sus gestos constituyeran un delito en Brasil y que se trató de una "broma" dirigida a sus amigas en un tono lúdico.