Gonzalo Plata borra de Instagram sus fotos con Flamengo antes de jugar con Ecuador

Gonzalo Plata firma autógrafos previo al entrenamiento de la Selección de Ecuador en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés (Madrid) para medir a Marruecos.

El Instagram de Gonzalo Plata evidencia su divorcio con su actual club, Flamengo. El atacante guayaquileño de 25 años borró toda evidencia gráfica con el ‘Fla’. Apenas conservó en su cuenta tres fotografías con la Copa Libertadores conquistada con el ‘Mengao’ en el 2025.

Ronaldo Angelim, ex gloria del cuadro ‘rojinegro’ criticó que Plata haya dejado de seguir a Flamengo en sus cuentas de redes sociales. "Tienes que respetar al hincha" le reclama el ex zaguero central, en un video de 1,06 minutos que circula en las cuentas de redes sociales de hinchas del ‘Mengao’.

También circula un video de Plata junto a una influencer brasileña, en donde el ariete ecuatoriano dice: "En qué problema yo me metí".

Actualidad conflictiva en Flamengo

Desde la llegada del entrenador Leonardo Jardim al banquillo del ‘Mengao’, Plata ha sido marginado y se rumora que será negociado en el próximo mercado de piernas.

Mientras el extremo izquierdo se encuentra concentrado con la Selección de Ecuador para los comprobatorios frente a Marruecos y Países Bajos, en Río de Janeiro trascendieron informaciones adversas en contra de Plata, que detallaban que fue sorprendido con mujeres durante la concentración de su club y utilizó el área de fisioterapia del centro de entrenamiento como refugio en días en los que no estaba en condiciones de entrenar.

Se señala, además, que en algunas ocasiones los guardias de seguridad del club tuvieron que retirar a acompañantes de Plata del hotel de concentración. El caso fue encubierto y no hubo sanción económica.

Estos actos de indisciplina fueron registrados entre los partidos contra el Inter de Porto Alegre el año pasado, cuando el ‘Mengao’ lo enfrentó por el Brasileirao y en la Libertadores en Porto Alegre.

Prensa partidaria de Flamengo señala que antes de partidos importantes fue visto en eventos nocturnos. Se volvió una figura habitual de los lugares de entretenimiento de la Zona Sur de Río de Janeiro y en Barra da Tijuca.

Clubes interesados en el ecuatoriano

Según medios cariocas, Cruzeiro le acercó una oferta pero dependerá de la decisión de Flamengo de venderlo a un equipo de Brasil. El director deportivo de Flamengo, José Boto, condicionó el acuerdo a la llegada del lateral izquierdo Kaiki Bruno en las mismas condiciones hasta diciembre, una propuesta que el club de Minas Gerais rechazó.

Su precio de salida de Plata oscila en los USD 25 millones, poco más del doble de los 12 millones que pagaron desde Brasil a Al Sadd.

En Europa, Plata ha despertado interés en el Leeds United y el AFC Bournemouth de Inglaterra; CF Valencia de España y el Napoli de Italia.

En Flamengo, Plata viene de ganar el Estatal de Río de Janeiro, en un ciclo histórico que le llevó a ganar seis títulos, entre ellos el Brasileirao y la Copa Libertadores de América.