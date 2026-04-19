Investigación expone red global con 62 millones de usuarios vinculados a contenido de abuso

Siluetas anónimas frente a pantallas reflejan la magnitud de una red digital oculta y global.

Una investigación publicada por CNN reveló la magnitud de redes digitales donde se comparte y promueve violencia sexual, con una cifra que genera alarma: al menos 62 millones de hombres han interactuado con este tipo de contenido.

El reportaje, desarrollado durante varios meses, analizó plataformas, foros y aplicaciones donde circulan materiales explícitos, muchos de ellos obtenidos sin consentimiento.

Una red masiva y organizada

La investigación identificó comunidades con millones de usuarios activos que no solo consumen contenido, sino que intercambian información, consejos y experiencias.

En estos espacios, se documenta el uso de sustancias para incapacitar a víctimas, así como la difusión de material grabado sin autorización.

Expertos citados en el reportaje advierten que el tamaño de estas redes evidencia que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno estructural a nivel global.

Plataformas y fallas de control

El informe señala que estos contenidos circulan tanto en sitios web tradicionales como en aplicaciones de mensajería y foros cerrados.

Pese a los esfuerzos de moderación, la investigación evidencia fallas en los sistemas de control que permiten la permanencia y expansión de estas comunidades.

Además, se detalla cómo los usuarios migran constantemente entre plataformas para evadir bloqueos o sanciones.

Impacto en las víctimas

Uno de los hallazgos más preocupantes es que muchas víctimas son personas cercanas a los agresores, lo que agrava el nivel de vulnerabilidad.

El reportaje recoge testimonios y evidencia que muestran las consecuencias físicas y psicológicas de este tipo de violencia.

Organizaciones especializadas advierten que la exposición y distribución de este material prolonga el daño más allá del hecho inicial.

Al descubierto una "academia de violación" global.

Reacciones y debate global

Tras la publicación, expertos y organizaciones han pedido reforzar la regulación digital y la cooperación internacional para enfrentar este tipo de delitos.

La investigación reabre el debate sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas y la necesidad de mecanismos más eficaces para prevenir y sancionar estos contenidos.

También plantea un desafío para los sistemas judiciales, ante la escala global y la rapidez con la que operan estas redes.