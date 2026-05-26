Irán acusa a EE.UU. de violar el alto al fuego en las últimas 48 horas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó este martes 26 de mayo de 2026 a Estados Unidos (EE.UU.) de violar el alto al fuego durante las últimas 48 horas en la provincia de Hormozgan, sin especificar el incidente.

El Comando Central de EE.UU. informó que sus fuerzas atacaron instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas en el Golfo.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que dispararon contra un avión estadounidense que intentó entrar en su espacio aéreo.

Irán asegura que se defenderá

"El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego (...) ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan", afirmó la cancillería en un comunicado.

El ministerio de Exteriores agregó que Irán "no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse", sin dar más detalles.

Esta acusación emerge mientras una delegación iraní de alto nivel está en Catar para conversaciones diplomáticas, en el marco de los esfuerzos para poner fin a la guerra con Washington.

La contienda estalló el 28 de febrero de 2026 tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Teherán.