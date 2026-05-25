Hantavirus: España confirma un nuevo caso de paciente evacuado del crucero

Uno de los españoles que permanecía en cuarentena en Madrid tras desembarcar del crucero Hondius dio positivo por hantavirus, anunció este lunes 25 de mayo de 2026 el Ministerio de Sanidad español.

"Se confirma un nuevo caso positivo de hantavirus tras una prueba PCR en una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid", informó el Ministerio en un comunicado, precisando que el paciente fue trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del mismo centro hospitalario.

Este caso "no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha", añadió el ministerio.

Se trata del segundo español de los catorce que viajaban en el crucero que contrae esta enfermedad.

Cifras del brote de hantavirus en el crucero Hondius

En total, hay 13 casos sospechosos y confirmados de hantavirus relacionados con el crucero, entre ellos los tres pasajeros que murieron.

El brote que se registró en el crucero Hondius responde a la cepa Andes, la más peligrosa por ser la única conocida que se transmite entre humanos.

Cronología y ruta del crucero tras el brote epidemiológico

El Hondius partió el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, con destino a Cabo Verde, pero el brote de hantavirus obligó a que prolongara su viaje hasta la isla española de Tenerife, donde la mayoría de sus ocupantes fueron desembarcados bajo estrictas medidas de precaución para volver a sus países.

Luego, el barco continuó su viaje hasta los Países Bajos, cuyo pabellón ostenta.