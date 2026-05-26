Incendio forestal en Loja afecta a más de 25 hectáreas

Un voraz incendio forestal en Loja ha afectado más de 25 hectáreas, la mañana de este martes 26 de mayo de 2026.

Unidades de bomberos de Vilcabamba y Malacatos acudieron al sitio para liquidar las llamas.

Sin embargo, solo se ha logrado liquidar el 60% del fuego en Quinara, al sur de Loja.

De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad ECU911, el fuego no está cerca de viviendas y no ha dejado personas afectadas.

El fuego alarmó a moradores de la zona, pero las llamas están siendo controladas y no representan un riesgo para la comunidad.