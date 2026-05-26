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Ecuador

Incendio forestal en Loja afecta a más de 25 hectáreas

Un incendio forestal de gran magnitud se registró en la parroquia Quinara, de la provincia de Loja.

Un incendio forestal de grandes proporciones afectó la parroquia Quinara.

ECU911

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

26 may 2026 - 10:54

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Un voraz incendio forestal en Loja ha afectado más de 25 hectáreas, la mañana de este martes 26 de mayo de 2026.

Unidades de bomberos de Vilcabamba y Malacatos acudieron al sitio para liquidar las llamas.

Sin embargo, solo se ha logrado liquidar el 60% del fuego en Quinara, al sur de Loja.

De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad ECU911, el fuego no está cerca de viviendas y no ha dejado personas afectadas.

El fuego alarmó a moradores de la zona, pero las llamas están siendo controladas y no representan un riesgo para la comunidad.

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