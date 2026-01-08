Se cumplen 12 días de protestas en Irán; el país persa acusa a EE.UU. de incitar a ciudadanos

Activistas y miles de ciudadanos se vuelcan a las calles en Irán

Las protestas en Irán se extendieron este jueves 8 de enero por duodécimo día consecutivo, con manifestaciones protagonizadas en Teherán por comerciantes y marchas en otras ciudades.

Las protestas que nacieron por pedidos económicos y la elevada inflación en la nación persa, cambiaron de tono y se volvieron políticas con reclamos que buscan revertir el orden establecido.

Este jueves la red de internet fue cortada en todo el territorio iraní, informó el jueves una ONG, con el objetivo de contener un movimiento de protesta que desafía al poder y al que se acusa de intensificar la represión contra los manifestantes.

Según videos cuya autenticidad fue comprobada por AFP, los manifestantes gritaban lemas como "es la batalla final, Pahlavi volverá", en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, o "Seyyed Ali será destituido", en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

En el Gran Bazar de Teherán, los comerciantes cerraron sus negocios y se concentraron, coreando consignas contra la República Islámica y su liderazgo, y a favor de la restauración de la monarquía Pahlaví.

Manifestaciones similares se registraron en los alrededores de otros centros comerciales de la capital, mientras que ciudades como Mashad (noreste) y Lahijan (norte) también fueron escenario de protestas.

En la ciudad occidental de Shahrekord (centro) se escucharon disparos de fuerzas gubernamentales contra manifestantes durante una concentración, según imágenes publicadas.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente impulsadas por comerciantes y sectores económicos afectados por la caída del rial y la elevada inflación, pero pronto adquirieron un tono político y se han extendido a más de 80 ciudades.

Hasta ahora, al menos 29 manifestantes han perdido la vida y más de 1 203 han sido detenidos, según datos de la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos.