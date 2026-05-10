Irán envía su respuesta a la última propuesta de paz de EE.UU.

Irán y Estados Unidos continúan en negociaciones y disputas por la paz.

Irán envió el domingo 10 de mayo de 2026 su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos (EE.UU.) para poner un fin definitivo a la guerra, a través de Pakistán como país mediador.

Según la información, la respuesta de la República Islámica fue enviada al mediador paquistaní y propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto en la región, sin ofrecer mayores detalles.

La respuesta de Trump

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, había declarado que Teherán estaba estudiando la propuesta de EE.UU., que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentada por Irán la semana pasada.

Teherán había insistido en que las negociaciones deben centrarse en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz, aplazando cualquier conversación sobre su programa nuclear para una etapa posterior.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que, si no hay entendimiento, volverá a reactivar la operación Proyecto Libertad para escoltar a los buques atrapados en Ormuz por las restricciones impuestas por la República Islámica.