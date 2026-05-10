¿Cómo y cuándo aplicará la compensación eléctrica del Gobierno?

El Gobierno subsidia las planillas de luz de abril de 2026 a más de un millón de usuarios.

Luego de que el presidente Daniel Noboa oficializara la compensación eléctrica en las planillas de abril de 2026, hay algunas interrogantes de los usuarios sobre el mecanismo y fecha de aplicación del subsidio.

Usuarios beneficiados

La medida está dirigida para usuarios residenciales regulados afectados por los cortes de luz en plena ola de calor de abril, de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro.

de abril, de También compensará a usuarios del Distrito Metropolitano de Quito .

. Según estimaciones del Gobierno, el subsidio beneficiará a más de 1,1 millones de usuarios y representará un alivio económico de USD 22 millones.

¿Cómo se aplicará?

El Gobierno cubrirá el consumo de abril de 2026 de hasta 180 kilovatios hora (kwh). Esto representa en promedio USD 20.

Si su planilla excede de los USD 20, el valor restante lo paga el usuario. Por ejemplo, un abonado de clase media de la Costa consume en promedio 325 kilovatios hora, cerca de USD 40. En ese caso, el Gobierno asume los USD 20 y el cliente, los USD 20 restantes.

¿Cuándo se reflejará la compensación?

Esta es una de las principales preocupaciones de los usuarios. Según explicó la Presidencia de la República, las facturas con el descuento se emitirán hasta las dos últimas semanas de mayo.

En Guayaquil, algunos abonados ya pagaron sus planillas de luz con corte al 22 de abril de 2026. En estos casos, el subsidio se reflejará en la siguiente factura, que llegará entre el 20 y el 23 de mayo.

Las empresas distribuidoras realizarán jornadas informativas para explicar los detalles de la compensación y el calendario de facturación.