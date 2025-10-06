Israel deporta a otros 171 activistas de la flotilla en Gaza, entre ellos a Greta Thunberg

La activista sueca Greta Thunberg fue deportada, este lunes 6 de octubre, tras ser parte de la flotilla que pretendía llegar con ayuda a Gaza

Israel dijo que deportó, este lunes 6 de octubre, a 171 activistas más que fueron detenidos mientras participaban en una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza. Entre los deportados está la activista sueca Greta Thunberg.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo en una publicación en X que otros "171 provocadores de la flotilla Hamás–Sumud, incluida Greta Thunberg, fueron deportados hoy de Israel a Grecia y Eslovaquia".

Con este grupo, ya son más de 340 los activistas deportados entre el sábado 4 y el lunes 6 de cotubre, de un total de unos 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla.

Según el comunicado de la Cancillería israelí, los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

"Todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados", añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por su parte, los abogados de Adalah, el equipo jurídico de la flotilla, denunciaron el domingo por la noche que los detenidos relataron haber sufrido agresiones y violencia generalizada durante su traslado del puerto a la prisión y en los primeros días de su detención.