Israel y EE.UU. atacan el edificio donde se elegía al sucesor de Alí Jamení

El edificio de La Asamblea de Expertos de Irán en la ciudad sagrada de Qom, al sur de Therán, fue destruido por un ataque aéreo propiciado por Israel y EE.UU. este martes 3 de marzo de 2026.

En este lugar se debía elegir al nuevo Líder Supremo de Irán que remplazará al Ayatolá Alí Jamení, confirmado muerto el pasado 20 de febrero de 2026, tras el ataque aéreo que reactivó el conflicto en esta zona de medio oriente.

Los 88 miembros del Consejo que deberán seleccionar a la cabeza política y religiosa del país se encontraban en asamblea activa cuando ocurrió el ataque, aun así, no reportan heridos o muertos entre sus filas, informó EFE.

El ataque fue propiciado por una coalición aérea israelí y estadounidense EFE

Tras cuatro días de conflicto se reporta que el número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja.

La República Islámica debe elegir un nuevo líder supremo tras la muerte de Jameneí tras 36 años en el cargo.

La vacancia de este puesto pone presión dentro de la política del país de medio oriente ya que, del nuevo Ayatolá dependerá definir las políticas generales de la República Islámica y la designación de altos cargos como el mando de las Fuerzas Armadas, así como definir la respuesta al conflicto.

Como parte de este proceso de transición que determina la rama política de la religión Chiita, se conformó un Consejo de Dirección Provisional integrado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeí, y el líder religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Guardianes de la Constitución, Alireza Arafi.

Este triunvirato mantendrá el control de Irán mientras se espera la elección de un nuevo líder supremo en los próximos días.