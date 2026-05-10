Un niño murió ahogado tras caer a un piscina en una matiné en Manta

El Cuerpo de Bomberos de Manta intentó revivir al pequeño tras caer a la piscina, pero falleció minutos después.

Manta, en la provincia de Manabí, está de luto por la muerte de un niño de siete años durante una matiné.

La víctima, identificada como Deyker Méndez, falleció la tarde de este sábado 9 de mayo de 2026, tras caer en una piscina del hotel donde se celebraba la fiesta de cumpleaños.

Según información preliminar, el niño ingresó a la alberca sin que los adultos se percataran de aquello.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Manta realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar estabilizarlo; no obstante, minutos después se confirmó su fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Manta para los procedimientos correspondientes.

Deyker vivía con sus padres en el sector La Pradera. Según familiares y allegados, el pequeño iba a cumplir ocho años, el próximo 19 de mayo.