Kast: La salida de Maduro permitirá restablecer relaciones con Venezuela

El presidente José Antonio Kast visitó Argentina y se refirió a la situación de Venezuela

El presidente de Chile, José Antonio Kast, señaló que la salida de Nicolás Maduro del Gobierno de Venezuela permitirá "restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables" con el país caribeño.

"La salida del narcodictador Maduro, que actualmente está siendo procesado en Estados Unidos, nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares", dijo Kast el lunes 6 de abril del 2026 en su visita a Argentina.

Afirmó que su Gobierno va a "ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas" y confió en que los venezolanos y otros extranjeros sin papeles se irán del país de manera voluntaria.

"Esta narcodictadura se esforzó mucho, a mi juicio, en obligar a personas a salir de su patria. Eso con el tiempo se va a ir regularizando", consideró Kast, quien también deseó que se puedan restablecer los vuelos entre Chile y Venezuela.

El mandatario también puntualizó que el esfuerzo que estaba más enfocado en países como Perú, Ecuador, Colombia, "por donde sería más rápido poder generar un corredor terrestre", incluirá también a Venezuela "en la medida que se pueda restablecer una relación consular, diplomática" con ese país.

Kast busca que los emigrantes sin papeles se vayan del país e inicien desde cero su solicitud de residencia, lo que dejaría a miles de personas en el desamparo porque no tienen seguridad de que puedan regresar.