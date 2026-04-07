Kast: La salida de Maduro permitirá restablecer relaciones con Venezuela
Kast precisó que su Gobierno avanzará en la expulsión de inmigrantes irregulares desde Chile en las próximas semanas.
El presidente José Antonio Kast visitó Argentina y se refirió a la situación de Venezuela
EFE
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Actualizada:
07 abr 2026 - 07:03
El presidente de Chile, José Antonio Kast, señaló que la salida de Nicolás Maduro del Gobierno de Venezuela permitirá "restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables" con el país caribeño.
"La salida del narcodictador Maduro, que actualmente está siendo procesado en Estados Unidos, nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares", dijo Kast el lunes 6 de abril del 2026 en su visita a Argentina.
Afirmó que su Gobierno va a "ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas" y confió en que los venezolanos y otros extranjeros sin papeles se irán del país de manera voluntaria.
"Esta narcodictadura se esforzó mucho, a mi juicio, en obligar a personas a salir de su patria. Eso con el tiempo se va a ir regularizando", consideró Kast, quien también deseó que se puedan restablecer los vuelos entre Chile y Venezuela.
El mandatario también puntualizó que el esfuerzo que estaba más enfocado en países como Perú, Ecuador, Colombia, "por donde sería más rápido poder generar un corredor terrestre", incluirá también a Venezuela "en la medida que se pueda restablecer una relación consular, diplomática" con ese país.
Kast busca que los emigrantes sin papeles se vayan del país e inicien desde cero su solicitud de residencia, lo que dejaría a miles de personas en el desamparo porque no tienen seguridad de que puedan regresar.
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