Katy Perry, investigada en Australia como sospechosa de agresión sexual
La denuncia fue presentada por la actriz Ruby Rose por un hecho ocurrido en 2010.
Ruby Rose, actriz de 'John Wick 2' y 'Batwoman', acusa a Katy Perry de agresión sexual
Redes Sociales
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Actualizada:
15 abr 2026 - 09:12
La cantante estadounidense Katy Perry está bajo investigación en Australia tras una denuncia por presunta agresión sexual presentada por la actriz Ruby Rose.
Rose señala en redes sociales que el hecho ocurre en una discoteca de Melbourne hace casi dos décadas.
Posteriormente, confirma que formaliza la denuncia ante la policía, por lo que evita dar más detalles públicamente.
Investigación en curso
La policía del estado de Victoria informa que investiga una presunta agresión sexual ocurrida en 2010, sin mencionar directamente a Perry.
Como la investigación sigue en curso, no sería apropiado hacer más comentariosseñala un portavoz
Un representante de Perry niega categóricamente las acusaciones en declaraciones a medios internacionales.
“Son mentiras peligrosas e imprudentes”, afirma, rechazando lo señalado por la actriz.
El caso genera amplia repercusión mediática tras difundirse en redes sociales, aunque las publicaciones iniciales de Rose son eliminadas.
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