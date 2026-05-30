ANT investiga cooperativa de bus siniestrado en Napo con 6 muertos y 15 heridos

ANT inicia acciones de control e investigación sobre la operación de la Cooperativa de Transporte y Turismo Baños

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que inició acciones de control e investigación sobre la operación de la Cooperativa de Transporte y Turismo Baños, luego del siniestro de tránsito registrado en la vía Y de Narupa–Loreto, en la provincia de Napo, donde un bus interprovincial se volcó dejando seis personas fallecidas y 15 heridas.

El accidente ocurrió la tarde del jueves 28 de mayo de 2026 en el sector conocido como La Bajada del Tigre, jurisdicción del cantón Archidona. La emergencia fue reportada a las 17:07 a la Línea Única para Emergencias ECU 911.

Según información coordinada por el ECU 911 Quito, al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, IESS y cuerpos de bomberos para atender a las víctimas y ejecutar labores de rescate.

Los primeros reportes indicaban que varias personas quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos del bus, que terminó volcado a un costado de la carretera. Equipos médicos del Centro de Salud Wawa Sumaco y personal de emergencia trabajaron en la extracción y atención de los afectados.

Horas después, las autoridades confirmaron que el siniestro dejó un saldo de seis personas fallecidas y 15 heridas, algunas de ellas trasladadas a casas de salud de la zona.

ANT anuncia investigación integral

Tras lo ocurrido, la Agencia Nacional de Tránsito expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció el inicio de un proceso de investigación integral contra la Cooperativa Baños.

La entidad explicó que la revisión abarcará:

Condiciones operativas de la cooperativa.

Estado de la unidad involucrada.

Documentación habilitante.

Revisiones técnicas vehiculares.

Registros operativos. Conductores calificados.

Cumplimiento de normas de seguridad vial.

Personal técnico de la Dirección Provincial de Tungurahua de la ANT acudió a las instalaciones de la operadora para recopilar información relacionada con la flota y el conductor involucrado en el accidente.

Nuevos antecedentes complican a la cooperativa

La ANT indicó además que esta actuación institucional también responde a otros hechos recientes relacionados con la cooperativa.

Entre ellos, la detección de sustancias sujetas a fiscalización en las bodegas de una unidad de transporte de la operadora durante un operativo ejecutado el pasado 25 de mayo, en medio del feriado nacional.

Adicionalmente, este 29 de mayo, la ANT desarrolló un operativo de control en el cantón Baños junto a la Policía Nacional, donde detectó cuatro unidades prestando servicio sin documentación habilitante.

Según el reporte oficial:

Tres de esas unidades transportaban menores de edad.

Los pasajeros fueron reubicados en vehículos autorizados.

Las unidades presentaban irregularidades administrativas.

“Hasta las últimas consecuencias”

La ANT aseguró que actuará con “absoluta rigurosidad técnica y jurídica” para determinar posibles incumplimientos administrativos, operativos o de seguridad vial.

Además, advirtió que, de encontrarse responsabilidades, se aplicarán todas las medidas contempladas en la normativa vigente “hasta las últimas consecuencias”, con el objetivo de precautelar la seguridad de los usuarios del transporte público y proteger la vida de los ciudadanos.