La final consagratoria de Piero Hincapié en Champions; hubo un susto con la lesión que terminó

Piero Hincapié en la final del Arsenal ante el PSG por la Champions

Piero Hincapié firmó una actuación consagratoria este sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, consolidándose como una de las grandes figuras de la final de la UEFA Champions League.

El defensor ecuatoriano, que arrancó como titular indiscutible en el esquema de los Gunners, derrochó jerarquía y templanza en el escenario más exigente del planeta. Desde el pitazo inicial, el esmeraldeño controló con solvencia su sector, ganando duelos clave en el uno contra uno y exhibiendo una salida limpia con el balón que oxigenó constantemente las transiciones del conjunto inglés.

Durante el desarrollo del encuentro, la solvencia de Hincapié fue vital para sostener los momentos de mayor asedio por parte del París Saint-Germain.

Con cruces providenciales, anticipos aéreos impecables y una lectura de juego envidiable, el tricolor neutralizó las embestidas de la ofensiva parisina, demostrando por qué se ha ganado un lugar en la élite del fútbol mundial.

Su despliegue físico y su madurez táctica contuvieron con éxito las arremetidas rivales en un partido de altísima tensión que se estiró hasta el límite de las fuerzas.

Aunque el destino final de la tanda de penales no sonrió a su equipo, el partido de Piero Hincapié entra directamente en las páginas doradas del deporte ecuatoriano.

Su presencia y altísimo nivel en la definición de la Orejona —coincidiendo en cancha con su compatriota Willian Pacho— no solo paralizó a todo el país, sino que ratificó que el defensor de 24 años está listo para liderar la zaga de cualquier gigante de Europa por la próxima década.