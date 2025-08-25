EE.UU. busca deportar a Uganda a Kilmar Ábrego, quien ya fue deportado antes ‘por error’

Kilmar Ábrego se presentó en las oficinas de ICE y fue detenido de nuevo.

El inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García fue detenido este lunes 25 de agosto de 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando acudía a una visita a los tribuales de inmigración de Baltimore (Maryland) tres días después de haber sido puesto en libertad en Tennessee, informó su abogado.

"Nuestro cliente, un hombre de extraordinario coraje, se reportó esta mañana al ICE, como se le requería. Fue detenido inmediatamente. Ahora el Gobierno busca deportar al señor Ábrego a Uganda como castigo, a pesar de que Costa Rica está dispuesta a aceptarlo como refugiado", indicó a EFE su defensa.

"La campaña de venganza del Gobierno continúa porque Ábrego se niega a verse forzado a una declaración de culpabilidad en un caso que nunca debió haberse abierto", añadieron los abogados.

Horas más tarde una jueza federal detuvo la deportación a Uganda del salvadoreño Kilmar Abrego García y ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump mantenerlo en Estados Unidos mientras evalúa una nueva impugnación legal contra los planes de enviarlo a África.

En una breve audiencia, la jueza federal del Distrito de Maryland Paula Xinis dijo este lunes que extenderá la suspensión de la expulsión del salvadoreño detenido este lunes por el ICE.

Xinis, la misma que en abril ordenó al Gobierno estadounidense que facilitara el regreso de Ábrego desde El Salvador, tras ser deportado allí por error, preguntó si la Casa Blanca entendía que tenía prohibido expulsar a Ábrego García del territorio continental estadounidense, a lo que el abogado del Gobierno Trump contestó que sí, según información citada por Político.

No obstante, este lunes la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem, dijo hoy en un comunicado que ICE “está procesando” la deportación de Ábrego García.

La orden de la jueza marca un nuevo giro en la saga del salvadoreño que fue dejado en libertad el viernes pasado de una cárcel de Nashville (Tennessee), donde enfrenta un proceso por cargos de tráfico de inmigrantes.

Los defensores del inmigrante habían solicitado una moción de emergencia para detener su expulsión después que el Gobierno estadounidense amenazó con su deportación a Uganda o aceptar un acuerdo de culpabilidad en el caso de tráfico humano que le permitiese ser deportado a Costa Rica, en su lugar.

Según una orden judicial anterior de Xinis, Ábrego García debería contar con al menos 72 horas para responder a una posible orden de deportación.

Ábrego ha recibido garantías de que será un ciudadano libre en Costa Rica, y tendría protección como refugiado para no ser deportado a El Salvador, donde, según sus abogados, enfrenta riesgo de persecución y violencia por parte de las pandillas del país, razón por la que un juez prohibió su deportación en 2019, ahondó el abogado defensor.

En ese sentido, la jueza afirmó que existen "varios motivos" por los cuales podría tener jurisdicción para solicitar la exención deportación, incluyendo que Uganda no ha accedido a ofrecerle a Ábrego protecciones como la libertad de tránsito, la obtención del estatus de refugiado y la prohibición de ser enviado a El Salvador.

Por el momento, Trump se ha limitado a indicar que tienen la situación "bajo control" pese a que los abogados del migrante "están haciendo cosas a través de un sistema de tribunales liberales".