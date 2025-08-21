EE.UU. registra histórica caída de 1,4 millones de migrantes en el primer semestre de Trump

Agentes de migración han realizado redadas y detención de migrantes durante la administración de Donald Trump.

Estados Unidos perdió 1,4 millones de migrantes en los primeros seis meses de la administración de Donald Trump. Esto representa la primera caída de la población inmigrante desde la década de 1960.

Este dato fue revelado, este jueves 21 de agosto del 2025, en un informe del Pew Research Center, referente del estudio demográfico del país.

El instituto calculó 51,9 millones de inmigrantes en Estados Unidos en junio de este año, un 2,6% menos que el récord de 53,3 millones registrado en enero del 2025, cuando comenzó la segunda presidencia de Trump.

El Presidente estadounidense ha implementado 181 acciones ejecutivas para restringir la llegada de migrantes o deportarlos, según cita el reporte.

Con ello, la proporción de inmigrantes en la población estadounidense cayó de un máximo histórico de 15,8% en enero a un 15,4% en junio, detalló el centro de investigación.

Además, esto implica una pérdida de 750 000 trabajadores, pues el 19% de la fuerza laboral de Estados Unidos era inmigrante en junio, por debajo del 20% de enero.

La reducción de migrantes es significativa porque es la primera vez que sucede "en más de medio siglo" y "la última vez que se vio algo así fue durante la Gran Depresión", expresó a EFE el director de investigación del Pew Research Center, Mark López.

"Y datos preliminares de julio también sugieren que la caída ha continuado aún más. ¿Por qué sucede esto? Hay diferentes razones. Primero, hay menos inmigrantes viniendo la país", expuso López.

Estados Unidos arrestó a más de 352 000 inmigrantes indocumentados en los primeros 200 días de la administración de Trump y ha deportado a 324 000, lo que equivaldría a un récord de 1 620 al día, según reportó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El Pew Research Center también estimó que en 2023 la población indocumentada ascendió a un récord de 14 millones de personas, un crecimiento que continuó en 2024 y se revirtió en 2025, aunque calcula que el nivel aún está por encima de hace dos años.

Los inmigrantes indocumentados en el país aumentaron en 3,5 millones de 2021 a 2023, el mayor incremento de la historia para un periodo de dos años, destaca el estudio.

México permanece como el principal país de origen de todos los migrantes, 11,4 millones (el 22% del total). Más de la mitad de los migrantes son de Latinoamérica, lo que representan el 52% o 26,7 millones de personas

El segundo país de origen es India (3,2 millones - 6% del total), el tercero es China (3 millones - 6%), y el cuarto es Filipinas (2,1 millones de personas - 4%).