León XIV llega a Francia en primera visita oficial de un papa en 18 años

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (izquierda), y su esposa, Brigitte Macron (derecha), dan la bienvenida al papa León XIV.

El papa León XIV llegó este viernes 25 de septiembre de 2026 a Francia para una visita de cuatro días, en la que, entre baños de masas, abordará los desafíos de la inteligencia artificial, la eutanasia y las agresiones sexuales en la Iglesia.

Las campanas de las iglesias de todo el país repicaron durante siete minutos después de que el avión del pontífice estadounidense-peruano, cuya abuela paterna nació en Francia, aterrizara en las afueras de París.

Sonriente, León XIV fue recibido por el presidente Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, vestida de negro, y con honores militares, en lo que constituye la primera visita de un jefe del Vaticano a París desde la realización por Benedicto XVI en septiembre de 2008.

Al pie del avión, saludó y bendijo a los niños y jóvenes presentes en el aeropuerto.

"Viajo a Francia como a otros lugares del mundo en calidad de discípulo de Jesucristo, deseando proclamar la paz, la paz de Cristo en todo el mundo", declaró el Papa a bordo del avión.

Desde el aeropuerto, el Papa tomó la ruta para dirigirse directamente al Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, donde dirigirá las primeras palabras en Francia como líder espiritual de 1 400 millones de católicos, y luego en la Unesco, en un contexto de creciente inquietud sobre la IA.

Macron tiene previsto obsequiarle, entre otros, una reproducción parcial de uno de los nuevos vitrales de la catedral de Notre-Dame y un "fragmento de ADN sintético" sobre el que se colocó "un ejemplar único" del Evangelio.

A continuación, tendrá lugar el primer baño de masas a bordo de su papamóvil a lo largo de 2,5 kilómetros por las calles del centro de París hasta Notre-Dame, con una temperatura estival.

Su hermandad llamó a la comunidad latinoamericana a acoger con "banderas, música y baile" al pontífice, que en noviembre viajará a Uruguay, Argentina y Perú.

Su visita a Notre-Dame, donde celebrará una oración junto a religiosos, será la primera de un pontífice desde la reconstrucción de esta joya del arte gótico tras el incendio de 2019.

Como en España en junio, la jornada terminará con una vigilia con jóvenes en el mítico Estadio de Francia, al norte de París, donde se esperan 80 000 participantes de entre 17 y 35 años, así como canciones pop y conversaciones con León XIV.