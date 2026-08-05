El Papa viajará a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

El Papa Leon XIV viajará a tres países de Sudamérica en noviembre de este año.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, informó el miércoles el Vaticano, en un anticipado regreso al continente donde el pontífice pasó décadas como misionero.

"¡Vuelve a casa!", reaccionó en Facebook el arzobispado de Lima tras conocerse que el jefe de la iglesia católica visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre, en el primer viaje al país de un papa desde 2018.

Y es que el estadounidense Robert Francis Prevost llegó de joven a Perú como misionero y llegó a ser arzobispo emérito de Chiclayo, a unos 750 km al norte de Lima. Obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

El viaje apostólico comenzará en Uruguay y continuará en Argentina, marcando la primera visita oficial de un pontífice en casi 40 años a los dos vecinos sudamericanos.

En Uruguay León XIV visitará del 6 al 8 de noviembre Montevideo, Paysandú y Florida, donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

Luego pondrá rumbo a Argentina hasta el 11, concretamente a la capital, Buenos Aires, pero también a Córdoba y Luján, donde se encuentra la basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país.

"Visita histórica"

"Argentina va a recibir al papa", escribió en mayúsculas el presidente argentino Javier Milei, que lo calificó de "visita histórica".

El predecesor de León XIV, el argentino Francisco, no regresó a su país natal durante su pontificado en el que dio prioridad a los países de la periferia que nunca habían recibido visitas.

El último pontífice en recorrer el país fue Juan Pablo II en 1987, seguido de un viaje a Uruguay en 1988.

Desde que fue elegido papa en mayo de 2025, León XIV viajó a África, Líbano, Turquía, España y Francia en unos periplos en los que defendió a los migrantes, lo que le ha costado una crisis muy mediática con el presidente estadounidense Donald Trump.

En España, el pontífice no eludió tocar uno de los temas más dolorosos de la iglesia: los abusos sexuales, que calificó de "llaga todavía abierta".

Desde hace meses se especulaba con un viaje del papa León XVI a la región. El mismo pontífice dijo en diciembre que le gustaría "mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del papa".

"Creo que Perú también me recibiría con agrado", bromeó en declaraciones a la prensa sobre el país donde pasó más de 20 años como misionero.