Detención de Maduro, inversión estadounidense...; ¿qué pasa con el petróleo de Venezuela?

Venezuela tiene casi siete veces más reservas de petróleo que Estados Unidos.

Venezuela tiene cerca de siete veces más reservas de petróleo que Estados Unidos. Luego de la detención de Nicolás Maduro la pregunta que da la vuelta al mundo es qué pasará con esa reserva.

Caracas cuenta con las mayores reservas probadas del mundo, con 303 221 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Le sigue Arabia Saudita, con 267 000 e Irán, con 209 000. Estados Unidos apenas tiene 45 000 barriles.

Sin embargo, la producción de Venezuela apenas alcanza alrededor de un millón de barriles por día, cuando en 1997 esa cifra ascendía a 3,5 millones diarios.

La producción venezolana cayó a partir de los 2000 con la salida masiva del personal de la empresa estatal PDVSA y los bloqueos y sanciones de Estados Unidos.

Aunque Venezuela aún vende petróleo, principalmente a China, no lo hace de manera directa, sino a través de Malasia.

Pero luego de la detención de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump adelantó que las empresas de su país invertirán miles de millones de dólares para repotenciar la infraestructura petrolera.

A pesar de que el petróleo de Venezuela es difícil de refinar, es muy útil para la producción de otros derivados como el diésel y el asflato, a diferencia que el estadounidense, más ligero y utilizado para gasolina.

Tras la captura de Maduro el precio del petróleo WTI ya subió un 1,45%, hasta 58,15 dólares.

Pero los precios para el futuro dependerán de los planes de Trump tras la intervención en Caracas.

El analista de XTB Javier Cabrera considera que el precio del petróleo no ha reaccionado "demasiado" porque, pese a que el presidente Trump ha afirmado que quiere incentivar las inversiones de las empresas de su país en el desarrollo de la infraestructura petrolera venezolana, todavía "hay mucha incertidumbre" respecto a esos planes.

Asimismo, si la producción venezolana aumenta, crecería la oferta y los precios tenderían a la baja. Según Bancan March, el impacto en el precio del petróleo será "mínimo", pero advierte que Trump busca aumentar la oferta y reducir los costes energéticos.