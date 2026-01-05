EN VIVO | Nicolás Maduro llega al tribunal de Nueva York por un proceso judicial en EE.UU.
Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos en Estados Unidos, al igual que su esposa, Cilia Flores, ambos capturados en Venezuela.
Nicolás Maduro enfrentará a la justicia de Estados Unidos en la corte de Nueva York.
Actualizada:
05 ene 2026 - 08:09
Nicolás Maduro enfrentará a la justicia estadounidense en el tribunal federal de Nueva York desde el mediodía de este lunes 5 de enero de 2026.
Se prevé que el Tribunal notifique formalmente los cargos en contra de Maduro, luego de su captura en una operación militar sin precedentes en Caracas el 3 de enero.
El juez federal Alvin K. Hellerstein será el encargado de esta diligencia. Se trata de un magistrado de 92 años, quien ha tratado temas relevantes, incluso relacionados con el atentado del 11 de septiembre de 2011.
08:50
Suiza congela bienes de Maduro
El gobierno suizo congeló los activos de Nicolás Maduro y sus asociados como "medida de precaución" ante la "volátil situación" tras su arresto y enjuiciamiento en Estados Unidos.
Aunque las autoridades suizas apuntaron que esta medida no afectará a los actuales miembros del gobierno venezolano.
07:59
Maduro llega al tribunal
Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron al tribunal cerca de las 08:00 a bordo de un helicóptero, esposado de manos y vestido de color beige.
Su traslado se cumplió con estrictas normas de seguridad y compañía de uniformados que lo trasladaron desde la prisión en Brooklyn.
El mandatario venezolano es acusado en Estados Unidos por cuatro delitos de tráfico de drogas y posesión de armas automáticas.
