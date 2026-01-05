EN VIVO | Nicolás Maduro llega al tribunal de Nueva York por un proceso judicial en EE.UU.

Nicolás Maduro enfrentará a la justicia de Estados Unidos en la corte de Nueva York.

Nicolás Maduro enfrentará a la justicia estadounidense en el tribunal federal de Nueva York desde el mediodía de este lunes 5 de enero de 2026.

Se prevé que el Tribunal notifique formalmente los cargos en contra de Maduro, luego de su captura en una operación militar sin precedentes en Caracas el 3 de enero.

El juez federal Alvin K. Hellerstein será el encargado de esta diligencia. Se trata de un magistrado de 92 años, quien ha tratado temas relevantes, incluso relacionados con el atentado del 11 de septiembre de 2011.

Suiza congela bienes de Maduro El gobierno suizo congeló los activos de Nicolás Maduro y sus asociados como "medida de precaución" ante la "volátil situación" tras su arresto y enjuiciamiento en Estados Unidos. Aunque las autoridades suizas apuntaron que esta medida no afectará a los actuales miembros del gobierno venezolano.